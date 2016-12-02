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Politika

Sebahat Tuncel'e 150 yıl hapis istemiyle dava açıldı

DBP Eş Başkanı Tuncel, 5 Kasım'dan beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyordu

02 Aralık 2016 20:12

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma nedeniyle 5 Kasım'dan beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame ile Tuncel hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' 150 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tuncel, 4 Kasım'da Diyarbakır Adliyesi önünde böyle gözaltına alınmıştı:

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