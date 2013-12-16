Sebahat Tuncel'den 'Balbay' eleştirisi

HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, tutuklu BDP'li vekillerin serbes bırakılmamasını eleştirerek, "Bakın Mustafa Balbay'ı bile hemen bıraktılar, BDP'li vekilleri bırakabilmek için gerekçeli kararı okuyorlar. Bu nasıl okumaysa bir haftadır okuyorlar daha bulamadılar" dedi.

Demokrasi ve Barış Konferansı Koordinasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü'nde Demokrasi ve Barış Konferansı düzenledi. Konferansa, Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Gülten Kışanak, HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in yanı sıra yazar Murathan Mungan da katıldı.

Kürdistan, Ortadoğu sorunu haline gelmiştir

Kürsüde açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, barışı ve demokrasiyi temelden kurmak oldukça önemli olduğunu belirterek, “Türkiye'ye bir şeyi hatırlatmak istedik, evet yerel yönetimler gündemi var ama bu ülkenin hala çözülmemiş sorunlar var. 3 konferans gerçekleştirdik. 4. Konferans Erbil'de gerçekleşecek. 4.konferans da gerçekleştiğinde aslında Ortadoğu'da Kürdistan sorunu çözümü konusunda daha ortak bir tavır gerçekleşecek. Kürdistan sadece Türkiye'nin sorunu değil, Ortadoğu sorunu haline gelmiştir" dedi.

'AKP'nin başarısı değil'

Türkiye'de değişim sürecinin kolay olmadığını ifade eden Tuncel, “İktidar partisinden insanlarla konuşunca '10 yıl önce aynı mıydı? Başbakan Kürdistan dedi daha ne istiyorsunuz' gibi söylemlerle çok karşılaşıyoruz. Evet 10 yıl önce Türkiye bu noktada değildi. Bugün Kürdistan'ı konuşabiliyorsak bu AKP iktidarının başarısı değil" diye konuştu.

Provakasyona zemin hazırlayan AKP

Türkiye'nin artık eskisi gibi olamayacağını iki başlık altında toplayan Tuncel, “Türkiye artık eskisi gibi olmaz. Türkiye'nin eskisi gibi olmayacağını gösteren iki şey var. Birincisi Kürt sorununun çözüm konusunda çok önemli bir süreç başladı. İkincisi de Gezi Direnişi ile başlayan bir süreç. Türkiye'de aslında insanların mevcut baskıcı yapıları kabul etmediği bir süreci yaşadık. Bu yüzden eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Bir yıl olacak nerdeyse Paris katliamının hala sorumluları bulunmadı. Sadece Paris'in sorunu değil, Türkiye'de burada sorumlu. Yetmedi Gever'de 3 yurttaş katledildi. Dolayısıyla bu provokasyonlar ki Başbakan da sürekli provokasyon var. Provokasyon varsa sizin adım atmamanızdan kaynaklanır. Bu provokasyona zemin hazırlayan AKP iktidarının politikasıdır" dedi.

Balbay'ın tahliyesi

CHP 'li Mustafa Balbay'ın tahliyesine ilişkin de yorum yapan Sebahat Tuncel, “Bakın Balbay'ı bile hemen bıraktılar, BDP'li vekilleri bırakabilmek için gerekçeli kararı okuyorlar. Bu nasıl okumaysa bir haftadır okuyorlar daha bulamadılar. Galiba ilkokuldan başlıyorlar nasıl okunur Türkçe'de başka bir şey bulabilir miyiz, acaba bunu başka yorumlayabilir miyiz. Çünkü Türkiye hukuku yoruma açık. Ezilenler için yorum genelde negatif oluyor diğerleri için de pozitif oluyor" şeklinde konuştu.