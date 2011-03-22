-SEBAHAT TUNCEL: ''SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'' DİYARBAKIR (A.A) - 22.03.2011 - BDP İstanbul Milletvekil Sebahat Tuncel, kendisinin ve BDP'li Bengi Yıldız'ın Nevruz kutlamalarındaki tavırlarını eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, ''Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok, keşke Başbakan günlerdir bu halka karşı yapılan bu zulüm karşısında da bir şey söyleseydi'' dedi. Tuncel, Başbakan Erdoğan'ın ''Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz'' açıklamasıyla ilgili olarak, kendisinin bir şey yapmayacağını, halkın bu konuda şikayette bulunacağını söyledi. Başbakan'ın böyle bir şey söylemesi karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Tuncel, ''Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok, keşke Başbakan günlerdir bu halka karşı yapılan bu zulüm karşısında da bir şey söyleseydi. Günlerdir halka şiddet uygulanıyor. Hükümet, yargı, herkes şiddet uygulamaya karar vermiş'' diye konuştu.