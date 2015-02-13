Sebahat Tuncel: Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, çözüm sürecini toplumun yüzde 80’ninin destek verdiğini ancak Ak Parti iktidarının gerekli adımları atmadığını ifade ederek, "Sürecin sağlıklı ilerlemesi isteniyorsa müzakerelerin başlaması gerekiyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi konusunda Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması, örgütle doğrudan ilişki kurmasının olanaklarının yaratılması gerekiyor. Sadece PKK’nın silah bırakmasına kilitlenmiş bir durum sorunu çözmez" dedi.

Tuncel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuncel, yazar Aziz Tunç’un, Maraş’taki olaylara ilişkin yazdığı kitapla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın, tutuklu bulunan bir kişinin, cezaevinden, söz konusu kitabın "kamu düzenini bozacağı" yönündeki ihbarı üzerine başlatıldığını anlatan Tuncel, "Bu kişi, okumadığı kitapla ilgili gazeteden edindiği bilgi üzerine ihbarı yapıyor ve bu ihbar işleme konuluyor" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

‘Kamu düzeninin bozulmasına devletin uyguladığı politikalar neden oluyor’

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sebahat Tuncel, iç güvenlik paketinin çözüm sürecini engelleyen bir yaklaşım olduğunu iddia ederek, bu paketin geri çekilmesi gerektiğini savundu. Sebahat Tuncel, aslında kamu düzeninin bozulmasına, devletin uyguladığı politikaların neden olduğunu, kamu adına suç işleyenlerin cezasız kaldığını dile getirdi.

‘Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması, örgütle doğrudan ilişki kurmasının olanakları yaratılmalı’

Çözüm sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Tuncel, toplumun yüzde 80’inini bu sorunun çözülmesini istediğini, ancak AK Parti iktidarının gerekli adımları atmadığını söyleyerek, "Sürecin sağlıklı ilerlemesi isteniyorsa müzakerelerin başlaması gerekiyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi konusunda Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması, örgütle doğrudan ilişki kurmasının olanaklarının yaratılması gerekiyor. Sadece PKK’nın silah bırakmasına kilitlenmiş bir durum sorunu çözmez" ifadelerini kullandı.