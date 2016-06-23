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Politika

Sebahat Tuncel: Kürt'ün her bireyini terörist olarak gören zihniyetle karşı karşıyayız

"21 belediye başkanımız tutuklu, 30'u da görevden alınmış"

23 Haziran 2016 12:13

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, iktidarı eleştirerek, "Şimdi de belediyelerimize göz dikmişler. Kürt'ün her bireyini terörist olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kars İl Başkanlığı'nda partililerle görüşen DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Parti Genel Saymanı Berat Anlı, Parti MYK üyeleri Semra Demir ve Hüseyin Altun eşlik etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuncel, devletin psikolojik olarak DBP kitlesini baskı altına almak ve yalnızlaştırmak için politika yürüttüğünü söyledi. Özgür Gündem'le dayanışmak için nöbet eylemine katılan 3 aydının tutuklanmasını, dayanışmanın önüne geçmek olduğunu savunan Sebahat Tuncel, şunları söyledi:

"Şimdi de belediyelerimize göz dikmişler. Kürt'ün her bireyini terörist olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kürt'e hizmet yaptığı için belediyelerimize takmışlar. Niye hizmet yapılıyor, niye insanlarla bu kadar içli dışlı. 21 belediye başkanımız tutuklu, 30'u da görevden alınmış. Arkadaşlarımız buna rağmen hizmet sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

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