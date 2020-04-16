Sebahat Tuncel’in annesi: Çocuklarım ölüme terk edildi

Demokratik Bölgeler Partisi eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in annesi Meryem Tuncel, Meclis’ten geçen infaz yasasının siyasi tutukluları kapsamamasını eleştirdi. “Çocuklarımın dört duvar arasında çaresiz ve imkansız bırakılmaları, ölüme terk edilmeleri korkutuyor” diyen Tuncel, siyasi tutuklululara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Sebahat Tuncel, Ekim 2016 tarihinden bu yana Kandıra F Tipi Cezaevi’nde, kardeşi Erdal Tuncer de 8 yıldır Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Meryem Tuncel, oğlunun sağlık durumu için endişeli olduğunu söyledi. Hükûmetin tutumunun teşhir edilmesi gerektiğini söyleyen Tuncel, “Ötekileştirilen kesimlerin bir araya gelmesi, hükûmetin bu politikalarına karşı durması gerekiyor. Covid-19 salgını ile birlikte endişe içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sebahat Tuncel ile yaptığı son telefon görüşmesini anlatan Meryem Tuncel, “Sebahat salgın karşısında endişeli ve huzursuz olduklarını söyledi. Biz de ailesi olarak endişeliyiz. Hükûmet kendisine muhalif olanları düşman görerek saldırmakta. Uygulanan düşman hukukudur” dedi. Baba Fahrettin Tuncel de, “İnfaz düzenlemesi ile getirilen yasalar kendi taraftarlarını affetme yasasıdır. Tam da kendilerine yakışanı yaptılar. AKP işini yapıyor. Halk da işini yapmalı, siyasi tutuklular için susmamalı” diyerek infaz düzenlemesine tepki gösterdi.