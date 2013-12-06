Sebahat Tuncel: Demokratikleşme paketi, başka sorun alanları yarattı

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, “Demokratikleşme Paketi’nin Türkiye’de sorunları çözmeye muktedir olmadığını” savundu.

TBMM’de gazetecilerin “Öcalan’a siyaset yolunun açılacağı” yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, AKP Hükümeti’nin büyük bir başarı olarak sunduğu demokratikleşme paketinin bütününe bakmak gerektiğini, bunun Türkiye’de sorunları çözmeye muktedir bir paket olmadığını savundu. Paketin başka sorun alanları yarattığını da iddia eden Tuncel, şunları söyledi:

“Siyaset yasaklarının kaldırılması bugün kamuoyunda daha çok Abdullah Öcalan’a siyaset yolunun açılması üzerinden değerlendirildi. Bu aslında Türkiye’nin düşünce mantığıyla alakalı bir durum. Gerçekten Türkiye’de Kürt sorunu çözülecekse, Kürt halkının hak ve özgürlükleri kazanılacaksa, yeni bir anayasayla, yeni yasalarla yeni bir başlangıç yapılacaksa o zaman siyaset yasağı diye bir şey değerlendirilemez. Yani Abdullah Öcalan bundan faydalanıyor, faydalanacak gibi bir yaklaşım kabul edilebilir bir nokta değil. Türkiye’de herkesin siyaset yapma hakkı var, olmalıdır. Bu alanı genişletmek Türkiye demokrasisi açısından önemlidir. Gerçekten Türkiye’de Kürt sorunu çözüldüğünde Öcalan da siyaset yapma hakkını kazanacaktır. Önemli olan şimdi bu kısıtlı durumun ortadan kalkmasıdır. Yoksa mevcut bu koşulda siyaset yapma hakkı bile olsa Kürt sorunu çözülmeden ‘işte dağdakiler gelecek siyaset yapacak, Abdullah Öcalan gelip siyaset yapacak’ tartışması çok anlamlı bir tartışma değil. Aksine burada şu tartışmayı yürütmek lazım. Evet Türkiye’de, Türkiye’nin temel meselelerinin çözülmesi konusunda daha etkin bir rol almak gerekir diye düşünüyorum. Diğeri Türkiye'de demokratikleşmeyi engelleyen bir nokta.”