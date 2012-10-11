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'Sebahat Tuncel 4 kişiyi dağa gönderdi'

Tuncel'in, 'yasa dışı PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldığı cezanın gerekçesi açıklandı

11 Ekim 2012 15:27

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in 'terör örgütü üyesi olma' suçundan aldığı 8 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeleri arasında, terör örgütünün dağ kadrosuna 4 kişinin katılımını sağlamak yer aldı. Tuncel'in bazı yasa dışı şiddet içeren eylemlerin talimatlarını verdiği kaydedildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 sayfadan oluşan gerekçeli kararında, Tuncel'in 2004 yılında terör örgütünün Kuzey Irak'ta yaptığı kongreye örgüt üyelerinin giydiği kıyafetle katıldığı ifade edilerek, sanığın yine 2006 yılında Bağcılar DTP ilçe binasında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yaptığı toplantıya katıldığı ve buraya yapılan baskında gözaltına alındığı anımsatıldı.

Tanık ve gizli tanıkların ifadelerinde Tuncel'in İstanbul'da molotofkokteyli atılan bazı eylemlerin talimatlarını verdiği anlatılan gerekçeli kararda, Tuncel'in örgütün dağ kadrosuna eleman gönderdiği belirtildi.

Kararda, tanık ve gizli tanıkların ifadelerinin birbirleriyle örtüştüğü aktarılarak, tanıkların anlattıkları eylemlerin emniyetten istenen raporlarla da teyit edildiği kaydedildi.

 

'4 kişiyi dağa gönderdi'

 

Kararın değerlendirme kısmında, Sebahat Tuncel'in PKK terör örgütüne eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, terör örgütünün dağ kadrosuna 4 kişinin katılımını sağladığı ve ''1 nolu'' gizli tanığı bu konuda yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

 

'Şiddet içeren eylem talimatı'

 

Tuncel'in 2003 yılında PKK terör örgütü lehine yapılacak olan bir kısım yasa dışı şiddet içeren eylemlerin de talimatını verdiği kaydedilen kararda, 12 Haziran 2004 ile 20 Ağustos 2004 tarihleri arasında Kuzey Irak bölgesinde bulunan Sebahat Tuncel'in PKK terör örgütünün yapılanması olan PJA'nın 17 Haziran - 2 Temmuz 2004 tarihi arasında Kandil dağındaki örgüt kamplarında yapılan 5. Kadın Kongresine tek tip örgüt kıyafetiyle katıldığı da bildirildi.

 

'Tehditlere rağmen tanık'

 

Bir tanığın, örgütün ve avukatların baskılarına, ailesinin öldürüleceği yönündeki tehditlere rağmen ifade verdiğini söylediğine yer verilen kararda, Tuncel hakkındaki davanın, milletvekili seçilmeden önce açıldığı ve dava süresince Tuncel ve avukatlarının yasama dokunulmazlığı kapsamında yargılamanın durdurulması talebinde bulunduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, sanık ve avukatı tarafından yapılan bu talebin ''Tuncel'in yargılandığı suçun niteliği devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler kapsamında kaldığından, yasama dokunulmazlığı içerisinde yer almadığı'' gerekçesiyle reddedildiği anımsatıldı.

 

Mahkemenin kararı

 

Mahkeme heyeti, 18 Eylül'deki karar duruşmasında, sanık Sebahat Tuncel'in, ''yasa dışı PKK silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, eylemine uyan TCK'nın 314/2. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, suçun kastının yoğunluğu da göz önüne alınarak 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Tuncel hakkında ''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'' başlığını taşıyan TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına da karar veren mahkeme heyeti, Tuncel hakkında verilen cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükmünün uygulanmasını ve yurt dışına çıkış yasağı da getirmişti.

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