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Tuncel mahkemeye zorla getirilecek

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bağımsız Milletvekili Sebahat Tuncel'in “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılandığı davada, ifadesinin a

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bağımsız Milletvekili Sebahat Tuncel'in “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla yargılandığı davada, ifadesinin alınması için yeniden “günsüz olarak zorla hazır edilmesine” karar verdi.

Tuncel'in de aralarında bulunduğu, kapatılan DTP'nin kadın meclisi üyesi 23 kişinin “suçu ve suçluyu övme” suçundan yargılanmasına devam edildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına katılan olmadı.

Mahkeme Başkanı Selahattin Türkeli, mahkemece verilen zorla getirme emrinin yerine getirilemediğini ve Tuncel'in ifadesinin alınamadığını kaydederek, zorla getirme emrine verilen cevapta, Tuncel'in seçim çalışmaları nedeniyle belirtilen adreste bulunmadığının bildirildiğini aktardı.

Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, sanık Sebahat Tuncel'in, hazır edilerek savunmasının alınması yönündeki eksikliklerin giderilmesini ve genel seçimlerde sanığın yeniden milletvekili seçilip seçilmediğinin ve milletvekili sıfatının devam edip etmediğinin TBMM'den sorulmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, TBMM Başkanlığına müzekkere yazılarak, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekilliği seçiminde, sanık Sebahat Tuncel'in milletvekili seçilip seçilmediği ve milletvekili sıfatını kazanıp kazanmadığının sorulmasına karar verdi.

Tuncel hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca günsüz zorla getirme emri çıkartıldığından bu emrin yerine getirilmesi ve sanığın savunmasının alınması amacıyla günsüz olarak hazır edilmesi için yeniden müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, bu nedenle duruşmayı erteledi.


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