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Politika

SEBAHAT AKKİRAZ CHP'YE KATILDI ANKARA (A.A)

01 Şubat 2011 17:39

-SEBAHAT AKKİRAZ CHP'YE KATILDI ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Türk Halk Müziği sanatçısı Sebahat Akkiraz CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşması öncesinde CHP'ye katılan sanatçı Sebahat Akkiraz'a parti rozetini taktı. Akkiraz, yaptığı kısa konuşmada, CHP ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Atatürk'ün dediği gibi 'Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir. Ben halkımızın iktidara yürümesinden dolayı sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni sevenleri, destek verenleri de bu birlikteliğe davet ediyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Akkiraz'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünyada tanınan bir sanatçı olduğunu belirterek, ''O şimdi halkın partisinde, türkülerini halk için söyleyecek. Kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. Eviniz burası'' diye konuştu.  Kemal Kılıçdaroğlu, ''bir kalem efendisi'' diye nitelendirdiği Gazeteci-Yazar Abdi İpekçi'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçtiğini, ancak cinayetinin arkasındaki güçlerin hala aydınlatılamadığını söyledi.  Bu ve benzeri cinayetlerin aydınlatılması için CHP olarak çaba harcadıklarını, ancak AK Parti'nin aynı çabayı göstermediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''halkın iktidarında aydınlatılmamış faili meçhul cinayet bırakmayacaklarını'' söyledi. 

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