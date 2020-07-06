Seattle'da araba protestocuların arasına daldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, arabasıyla sistematik ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden eylemcilerin arasına daldı. Olayın meydana geldiği yol trafiğe kapalıydı

Arabanın kalabalığın arasına dalmasının ardından iki kişi ağır yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı. İki yaralıdan 24 yaşındaki Summer Taylor'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 32 yaşındaki Diaz Love'ın durumunun da kritik olduğu ve hastenede tedavi gördüğü açıklandı.

The Seattle Times'ın aktardığına göre arabanın çarptığı iki kişi de olaydan önce canlı yayın yapıyordu.

Polisin yaptığı açıklamaya göre sürücü, protestocuların kapattığı yolda hızla giderek barikatları aştı ve iki kişiye çarptıktan sonra durmadan güneye doğru bir mil boyunca gitti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 27 yaşındaki Dawit Kelete olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kelete'ye "araçlı saldırı" suçlaması yöneltiliyor

ABD'de polisin işlediği George Floyd cinayetinden sonra ülkenin birçok noktasında ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar meydana gelmeye başladı. Seattle, bu protestoların en yoğun yaşandığı kentlerden biri.