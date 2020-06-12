Seattle Belediye Başkanı'ndan Trump'a 'terörist' yanıtı: Sığınağına dön

ABD'nin Seattle kenti Belediye Başkanı Jenny Durkan, şehirde protestocuların oluşturduğu 'otonom bölge' konusunda tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump'a "Sığınağına dön" cevabını verdi.

ABD'nin Seattle şehrindeki bir polis merkezinin çevresindeki caddelerde protestocularla yaklaşık bir hafta süren çatışmaların ardından pazartesi günü yetkililer alanı boşalttı. Bunun üzerine Salı günü protestocular, alanı polis girişine kapattı ve bölgeyi 'Capitol Hill Özerk Bölgesi' ilan etti.

Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanı Jenny Durkan, "Siyahların Hayatı Önemlidir" etiketi ile Twitter hesabından Trump'a verdiği yanıtta, "Hepimizi güvende tut. Sığınağına geri dön" ifadelerini paylaştı.

Washington eyaleti Valisi Jay Inslee de "Hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı" diyerek, Trump'a "Tweet atmayı bırak" çağrısında bulundu.

Seattle'daki gösterileri 'aşırı solcu grupların kontrol ettiği' yönündeki iddialara ise Belediye sözcüsü Lori Patrick, "Herhangi bir silahlı Antifa militanı ile etkileşim olmadı, yine de durumu yakından izliyoruz" diyerek reddetti.

Ne olmuştu?

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürmesinin fitilini ateşlediği protestolar sürerken, Başkan Donald Trump, Seattle'ı "yerli teröristlerin ele geçirdiğini" iddia etti.

Demokratların yönettiği bölgede protestocular şehrin birkaç bloğunu "otonom bölge" ilan etmişti. Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı'na "durumu kontrol altına almalarını yoksa müdahale edeceğini" söyledi

Inslee'nin valiliğini yaptığı eyaletin en büyük kenti Seattle'ın Belediye Başkanı Jenny Durkan'ın krizi yönetemediğini ifade eden Trump, "Bu isimlerle ülke tarihimizde görülmemiş bir şekilde alay ediliyor" dedi.

Trump, Washington'un Demokrat yerel yöneticilerini, "Şehrinizi HEMEN geri alın. Eğer yapmazsanız ben yapacağım. Bu bir oyun değil" sözleriyle tehdit etti. Başkan, protestoculardan bahsederken, "Bu çirkin anarşistler hemen durdurulmak zorunda" ifadelerini kullandı ve büyük harflerle, "HEMEN ŞİMDİ. HAREKETE GEÇİN" yazdı.