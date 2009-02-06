Seat Leon yenilendi

Leon ve Altea'da özellikle dış kısımda dikkat çeken değişiklikler mevcut. Tasarımı tamamen yenilenen ızgara, küçülen Seat logosu ve irileşen ön farlar ön kısımda ilk bakışta dikkati çeken değişiklikler. Arka kısımda ise daha geniş bir arka pencere ve ışık tasarımı göze çarpıyor.Otomobillerin iç kısımlarında ise döşemelerde ve gösterge tablosu ve yol bilgisayarında değişiklikler göze çarpıyor.Ayrıca her iki otomobilde de çekiş gücünü artırmak amacıyla XDS adında ESP sistemiyle birlikte çalışan yeni bir teknoloji de bulunuyor.Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı yapılacak yeni Leon ve Altea'da 2 litre ve 170 beygir gücünde bir dizel motorun kullanılacağı belirtiliyor.