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Yaşam

Seat Leon yenilendi

İspanyol Seat, Leon ve Altea modellerini yeni Arrow Design konseptine uygun olarak baştan aşağı makyajladı.

06 Şubat 2009 02:00

Volkswagen grubunun İspanyol temsilcisi Seat, son yıllarda gençler arasında popüleritesi hızla artan Leon ve Altea modellerini yeni Arrow Design konseptine uygun olarak baştan aşağı makyajladı. Aynı zamanda XDS adında yeni bir teknolojiyle de donatılan otomobiller, sistem sayesinde ESP'li modellerden daha başarılı bir çekiş gücüne sahip olacak.

Leon ve Altea makyajlandı - FOTOGALERİ

Leon ve Altea'da özellikle dış kısımda dikkat çeken değişiklikler mevcut. Tasarımı tamamen yenilenen ızgara, küçülen Seat logosu ve irileşen ön farlar ön kısımda ilk bakışta dikkati çeken değişiklikler. Arka kısımda ise daha geniş bir arka pencere ve ışık tasarımı göze çarpıyor.

Otomobillerin iç kısımlarında ise döşemelerde ve gösterge tablosu ve yol bilgisayarında değişiklikler göze çarpıyor.

Ayrıca her iki otomobilde de çekiş gücünü artırmak amacıyla XDS adında ESP sistemiyle birlikte çalışan yeni bir teknoloji de bulunuyor.

Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı yapılacak yeni Leon ve Altea'da 2 litre ve 170 beygir gücünde bir dizel motorun kullanılacağı belirtiliyor.

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