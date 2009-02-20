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Yaşam

SEAT Exeo Haziran’da Türkiye’de

Seat'ın B sınıfındaki ilk modeli olan "Exeo" Haziran'da Türkiye pazarına sunulacak.

20 Şubat 2009 02:00

Seat'ın B sınıfındaki ilk modeli olan "Exeo" Haziran'da Türkiye pazarına sunulacak.

Seat'tan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Paris Motor Show'da gösterilen ve firmanın ilk sportif sedanı olma özelliğine sahip Exeo, Haziran ayında Seat yetkili satıcılarında yerini alacak.

1,6 litre 102 hp, 1,8 litre T 150 hp, 2,0 litre TSI 200 hp, olmak üzere 3 benzinli motor seçeneği ve 2,0 litre CR 143 hp, 2,0 litre CR 170 hp DPF olmak üzere 2 yeni dizel teknolojili motor seçeneği bulunan Exeo'un, Referans ve Style olarak iki farklı donanım seviyesi ile satışa sunulması planlanıyor.

Exeo'da yedi hava yastığının yanı sıra opsiyonel olarak alınabilen iki ilave arka koltuk göğüs hava yastığı, ABS, ESP, yol bilgisayarı gibi özellikler bulunuyor.

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