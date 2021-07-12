Sean Penn: Trump döneminde dezavantajlı gruplara makineli tüfekle ateş açılıyor gibiydi

Oyuncu Sean Penn, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Koronavirüs salgınının ele alınış biçimini eleştirdi. Penn, Trump döneminde ülkedeki dezavantajlı gruplara “ateş açılmış” gibi olduğunu söyledi.

Cannes Film Festivali’nde Flag Day filminin basın toplantısında konuşan Sean Penn, “Sadece ülke olarak değil tüm dünya olarak açık bir şekilde ihmal edildik ve yanlış bilgilendirildi. Kötü bir yönetim altında doğru ve mantık saldırıya uğradı” dedi.

Sean Penn, Trump döneminde ABD’deki test merkezlerinden dönüp haberleri takip ettikten sonra “birileri Beyaz Saray’dan dezavantajlı gruplara makineli tüfekle ateş ediyor gibi” hissettiğini anlattı.

Penn, Biden yönetiminden umutlu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Başkan Biden’ın bir araya getirdiği görev gücü güneş doğuyor gibi hissettirdi. Trump yönetimi gidene kadar federal hükûmette bütünlük çabası yoktu”