Sean Penn: Savaşı kesinlikle Ukrayna kazanacak

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Rusya’nın savaş başlattığı Ukrayna’ya giderek belgesel çeken oyuncu Sean Penn, ABD’de katıldığı televizyon programlarında, savaşı Ukrayna’nın kazanacağını düşündüğünü söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, MSNBC kanalına konuk olan Sean Penn “Ukrayna bu savaşı kazanacak, kesinlikle” dedi. Ukrayna halkının birliğine dikkati çeken Penn “Tarihte heyecan verici bir an. Birbirlerine bakıyo ‘beraberiz’ diyorlar” dedi.

Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna halkında ABD için bir ilham gördüğünü söyledi.

Penn, Fox News’a da katılarak Rusya-Ukrayna savaşında gözlemlerini aktardı. Penn, burada da savaşı Ukrayna’nın kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Penn, Rusya’nın Ukrayna işgali başladığında Kiev’e giderek bir belgesel çekmişti. Penn, Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşmüştü.