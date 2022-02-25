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Dünya

Sean Penn, Rusya'nın işgalini konu alan belgesel için Ukrayna'ya gitti

Penn, geçen yılın kasım ayında Rusya ordusu Ukrayna sınırına asker yığınağı yaparken de Ukrayna'ya gitmişti

25 Şubat 2022 11:58

T24 Dış Haberler

Oyuncu Sean Penn, Rusya'nın işgalini konu alan bir belgesel çekmek için Ukrayna'ya gitti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Vice Studios, Sean Penn'in yer alacağı Rusya'nın Ukrayna işgalini konu alan bir belgesel çekildiğini doğruladı.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Kiev'de Ukrayna hükümetinin basın açıklamasına katıldı.

Penn, geçen yılın kasım ayında Rusya ordusu Ukrayna sınırına asker yığınağı yaparken de Ukrayna'ya gitmiş, ordunun yanında gözlemlerde bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı da Sean Penn'in Rusya'nın işgalinde yaşananları aktarmak için ülkede bulunduğunu doğruladı.

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