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Kültür-Sanat

Sean Penn rock yıldızı oldu

Usta oyuncu Sean Penn yeni filmindeki görüntüsü ile ünlü rock grubu The Cure'un solisti Robert Smith'e benzetiliyor.

26 Ekim 2010 03:00

T24- Usta oyuncu Sean Penn yeni filmindeki görüntüsü ile ünlü rock grubu The Cure'un solisti Robert Smith'e benzetiliyor.
 



Oscarlı oyuncu Sean Penn, 2008 Cannes Film Festivali'nde Jüri özel ödülü kazanan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun yeni filmi, 'This Must Be the Place'de eski bir rock şarkıcısını canlandırıyor.


Çekimleri halen İtalya'da devem eden filmden gelen ilk fotoğraflarda Penn, ünlü rock grubu 'The Cure'un solisti Robert Smith'e benzerliğiyle dikkat çekti.


Geçmişle hesaplaşma öyküsü anlatan filmde Penn'in toplama kampında babasına işkence ederek onu öldüren Nazi subayını bulmayı kafayı takmış şarkıcı rolü merak ediliyor.



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