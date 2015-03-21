Sean Penn: IŞİD'in videolarını 'ahlaki sorumluluk' nedeniyle izliyorum

ABD’li oyuncu Sean Penn, terör örgütü IŞİD’in baş kesme videolarını “ahlaki sorumluluk” nedeniyle izlediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, kararının gerekçesini İngiliz Daily Telegraph gazetesine anlattı. Penn, “Sorun şu ki, yeteri kadar gerçek şiddet görüntüsü görmüyoruz. Savaşın dehşetini görmediğinizde narkoz verilmiş gibi oluyoruz” dedi.

Savaşın korkunçluğunun gerçek görüntülerle anlaşılabileceğini söyleyen Penn, filmlerde gösterilen şiddet ve Irak ve Suriye’de yaşanan şiddetin “aynı şey olmadığını” da sözlerine ekledi.