Sean Connery'ye dolandırıcılık suçlaması

İskoç oyuncu Sean Connery'ye dava şoku. Birlikte iş yaptığı Fransız emlakçının oğlu: Babam ölünce evleri üzerine geçirdi.



Sir Thomas Sean Connery ya da bilinen adıyla James Bond'un ismi, son zamanlarda oyunculuk kariyeriyle değil, büyük bir dolandırıcılık davasıyla gündeme geliyor... 2002 yılında yaşamını yitiren Fransa'nın tanınmış emlakçılarından Jean- Rene'nin oğlu Christian, ünlü aktör aleyhine İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir dava açtı. Christian Rene, babasının yıllarca süren ve hafızasını yitirmesine neden olan bir hastalıktan öldüğünü, hastalığın pençesinde olduğu dönemde de Connery tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. İddiasına göre, ünlü İskoç oyuncu, babasının yatırımlarına hile yaparak el koydu... Hatta oyuncunun şu an sahibi olduğu Güney Fransa'daki lüks malikane ve arazilerin de esas sahibi, dolandırdığı ileri sürülen emlakçı...



Hiç imzaya dökmediler



İsviçre'de yayımlanan Le Matin gazetesinde yer alan habere göre, emlakçı Rene 1969 yılından itibaren Güney Fransa'da ve özellikle de Nice kenti çevresinde büyük araziler satın almaya başladı. Bir yandan da Connery'ye kısa vadeli krediler veriyor ve yatırım yapmasını sağlıyordu. 1981'e gelindiğinde ise bölgedeki zor imar kanunları yumuşadı ve birçok arazi inşaata açıldı. Böylece arazilerin değeri bir kaç katına çıktı. İki arkadaş arasındaki yatırım ve kredi yardımları da yıllarca sürdü. Emlakçı da, Connery'e uzun vadeli krediler vermeye ve borçlarını "arkadaşlıklarına hürmeten" ertelemeye devam etti. Dahası ikili arasındaki anlaşmalar asla kağıda dökülmedi ve belgelenmedi. 78 yaşındaki aktör, arkadaşının tavsiye ettiği arazilerden milyonlarca euro kâr ederken, hafıza problemleri nedeniyle iş hayatını takip edemez hale gelen emlakçı dostu iflas etti. Emlakçının oğlu, Sean Connery'nin, hastalığından istifade edip babasına ait villa ve arazileri kendi üstüne geçirdiğini savunuyor.





