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Spor

SEAM Academy'den Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na sporcu desteği

SEAM Academy, bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenen Workshop Konferansı'nın bilet satışlarından elde edilen geliri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bağışladı

04 Kasım 2017 22:20

SEAM Academy, bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi The Seed\'de düzenlenen Workshop Konferansı\'nın bilet satışlarından elde edilen geliri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı\'na bağışladı.
Cerebral Palsy ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunan ve bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı\'na SEAM Academy\'den anlamlı bir destek geldi.
Türkiye\'de wellness sektörüne yüzlerce eğitmen yetiştiren SEAM Academy, 2. SEAM Academy Workshop Konferansı\'nın bilet satışından elde ettiği geliri, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı\'na bağışladı.
SEAM Academy spor sektöründe Türkiye\'nin alanında uzman en iyi 18 eğitmeni, markalarını ve profesörlerini bir araya getirdi. Spor sektörüne yeni bir soluk kazandıran konferansta anatomiden fizyolojiye, beslenmeden, eğlenceli zumba derslerine kadar birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
SEAM Academy, son iki yılda her hafta sonu Türkiye\'de farklı illerde ve yurtdışında yapmış olduğu farklı eğitimlerle birçok spor eğitmenine yeni bakış açışı kazandırarak kaliteli eğitimler vermeyi amaçlıyor.

İSTANBUL / DHA

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