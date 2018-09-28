Sea to Sky Enduro'da Kanyon etabı tamamlandı

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı\'nın Kanyon etabını Güney Afrikalı sporcu Wade Young kazandı.

Kemer\'de bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı\'nın Kanyon etabında 27 ülkeden 191 sporcu mücadele etti. Kemer ilçe merkezindeki Kesmeboğazı mevkiinden başlayan yarış, Göynük Kanyonu\'nun devamı olan dere yatağında sona erdi.

Yarışmacılar, kayalık ve taşlık bölgeleri geçişte zor anlar yaşadı. Zorlu etabı yerli ve yabancı çok sayıda izleyici takip etti.

Kanyon etabını, dün yapılan Orman etabında şansızlıklar yaşayan Wade Young 1 saat 7 dakika 26 saniye ile birinci bitirdi. Plaj ve orman etaplarının birincisi İngiliz sporcu Billy Bolt 1 saat 10 dakika 48 saniye ile ikinci, Güney Afrika\'dan Travis Teasdale 1 saat 11 dakika 9 saniye ile üçüncü tamamladı.

Yarışlar yarın yapılacak dağ etabıyla tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Start çizgisinden başlangıç detayı

-Sporcuların Kesmeboğazı\'ındaki kanyon içerisinde sudan geçişlerinden detaylar

-Sea to Sky logosu detay

-Yarışı izleyen aile detay

-Dere yatağından geçiş detayları

-Finiş çizgisi detay

(FOTOĞRAFLI)