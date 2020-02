Levent YENİGÜN - İbrahim LALELİ / KEMER-ANTALYA,(DHA)

Antalya\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı. Etabının birincisi Billy Bolt oldu.

Kemer\'de 8 yıldır büyük heyecanla takip edilen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı\'nın 9\'uncusu başladı. Kındılçeşme Plajı\'nda düzenlenen ilk gün yarışında sporcular 50\'şerli gruplar halinde start alırken, yaşanan kıyasıya yarışlarda motosikletliler özellikle kaya etabı ve tahtaların bulunduğu etaplarda oldukça zorlandı. Yarış sırasında motosikletlerinden düşenler oldu.

Plaj etabında 18 dakika 5 saniye 59 saliselik derecesiyle İngiliz sporcu Billy Bolt birinci oldu. Yarışmanın ikincisi 18 dakika 51 saniye 27 saliseyle Güney Afrikalı Wade Young olurken, 19 dakika 10 saniye 99 saliselik derecesiyle İspanyol sporcu Alfredo Gomez ise üçüncü sırada yer aldı.

Sea to Sky plaj etabında en iyi Türk sporcu ise 20 dakika 55 saniye 7 saliseyle 39\'uncu olan ve Kemer\'den yarışmaya katılan Emre Coşar oldu.

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı yarın Göynük Mahallesi\'nden başlayarak, Kemer merkezindeki Çalıştepe\'de sona erecek 40 kilometrelik orman etabıyla devam edecek.

