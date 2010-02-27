Sea Shepherd'in kampanyası teknik arızaya takıldı

T24

Örgüt elemanları, "Antarktika’da bugüne kadar düzenlenen en başarılı kampanya" olarak niteledikleri kampanyayı, gemilerinden birinde görülen teknik arıza yüzünden öngörülen zamandan önce bitirdiklerini kaydetti."Sea Shepherd"ın kurucusu Paul Watson, yaptığı açıklamada, teknik bir sorun yüzünden "Bob Barker" adlı gemilerinin Japon balinacılarla mücadeleyi bırakması ve Tasmanya’ya yönelmesi talimatını verdiğini belirtti.Watson, "En başarılı kampanyamızdı, Japon gemileri üç hafta içinde bir balina bile avlayamadı. Japon filosuna bu yıl çok büyük maddi zarar verdik. Mevcut imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yaptık ve yüzlerce balinanın öldürülmesini önledik" ifadesini kullandı.Japonya, Dünya Balina Avı Kurulunun 24 yıl önce aldığı av yasağı kararını, "bilimsel araştırma yapıyoruz" bahanesiyle dinlemiyor ve piyasaya balina eti getirmek için Antarktika’da her yıl ortalama 1200 minke (mink) balinası avlıyor. "Sea Shepherd" örgütü de her av sezonunda Japon balina avcılarıyla çarpışıyor.Bu seneki kampanyanın en dikkat çeken olayı, örgütün "Ady Gil" isimli "süper botu"nun kaptanı Peter Bethune’un, pruvasını kopararak gemisini batıran Japon balina avı gemisi "Shanon Maru"nun güvertesine tek başına tırmanarak kendisini gönüllü gözaltına aldırmasıydı. Japon kaptana, "verdikleri zararın 3 milyon dolar olduğunu, Sea Sheperd’a teslim olması gerektiğini" belirten bildiriyi okuyan Bethune, Japonya’da yargılanmak üzere teslim alınmıştı.