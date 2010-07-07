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Yaşam

SEA SHEPHERD KAPTANI BETHUNE'NA HAPİS CEZASI TOKYO (A.A)

07 Temmuz 2010 11:53

-SEA SHEPHERD KAPTANI BETHUNE'NA HAPİS CEZASI TOKYO (A.A) - 07.07.2010 - Doğayı koruma örgütü Sea Shepherd'ın (Deniz Çobanı) Yeni Zelandalı kaptanı Peter Bethune, Antarktika'da balina avını engellemeye yönelik bir eylemi nedeniyle yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaptan Bethune'nin cezası 5 yıl süreyle ertelendi. Tokyo'da görülen davada, mahkeme, Antarktika'da bir Japon balina gemisine çıktığı ve bir denizciyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Bethune'nun ticari faaliyeti engelleme ve darp suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, cezanın 5 yıl ertelenmesine de karar verdi. Sea Shepherd'ın trimaran teknesi Ady Gil'in kaptanı Bethune, teknesi ocak başında Japon balina gemilerince batırıldığı için Japon ''Şonan Maru-2'' balina teknesine tek başına gizlice çıkmıştı.  ''Şonan Maru-2''de  dört hafta ''gözaltında'' tutulan Bethune, geminin Tokyo limanına girişinde tutuklanmıştı.

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