-SDÜ'de ilk dersi Arınç verecek ISPARTA (A.A) - 16.11.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) 2011 - 2012 Akademik Yılı açılışı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç'ın vereceği ilk dersle yapılacak. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, üniversitenin akademik yıl açılış programının yarın yapılacağını anımsattı. Program kapsamında yarın saat 13.30'da SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek poliklinik binası ile Onkoloji-Radyoterapi Merkezi'nin açılışının da yapılacağını dile getiren İbicioğlu, etkinliğin Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti. Programda ilk dersi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın vereceğini belirten İbicioğlu, ''İlk derste üniversitenin Türkiye ve dünya ile ilgili ilişkileri, vizyonu, stratejisi ve yeni yaklaşımları ile ilgili ufuk açıcı mesajlar verilir. Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç da açılış programımıza katılarak ilk dersi kendisi verecek'' dedi. Programın geniş katılımlı olmasını temenni ettiklerini ifade eden İbicioğlu, ''9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel başta olmak üzere vekillerimizi, bürokratlarımızı, çevre illerin valilerini davet ettik. YÖK Başkanımız Yusuf Ziya Özcan'ı da davet ettik. Geniş katılımlı bir program planlıyoruz'' diye konuştu.