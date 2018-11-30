SDÜ, her türlü enkazda canlı aramak için 'örümcek robot' yaptı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nde, deprem sonrası göçük altında kalanların yerini tespit edip kurtarma ekiplerine veri aktaracak \'örümcek robot\' yapıldı. Proje için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sözleşme imzalayan SDÜ, 24 ayda 10 adet \'örümcek robot\' yapacak. Robotlar, deprem, çığ, maden ve iş kazalarında da kullanılacak.

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit, olası depremde enkaz altında kalanların yerini belirleyecek robot ürettiklerini söyledi. Prof. Dr. Yiğit, \'örümcek robot\' adını verdikleri, yapay zeka bağlamında karınca algoritmasıyla çalışan robotun gelecekte heyelan, çığ, maden ve diğer iş kazaları sonrasında kullanılabilecek donanıma sahip olacağını belirtti.

Prof. Dr. Tuncay Yiğit, \'Çoklu- Robot Koordinasyonu Yöntemiyle Deprem Göçüklerinde Yaralı Konum Tespiti\' başlıklı multidisipliner proje kapsamında AFAD\'la sözleşme imzaladıklarını kaydetti. AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu\'nun da imzaladığı sözleşme kapsamında, AFAD için ilk etapta 10 adet \'örümcek robot\' üretilecek. Robotlar 24 ayda AFAD\'a teslim edilecek.

Prof. Dr. Tuncay Yiğit, deprem sonrasında göçük bölgesine salınacak örümcek robotların, ilk bir saat içinde ısı ve nem değişimleri ile görüntü algılaması yaparak, yaralının net konumu hakkında erken müdahale ekiplerine veri sağlayacağına değindi. Prof. Dr. Tuncay Yiğit, \"AFAD, birinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye\'nin her bölgesine istasyonlar kuracak. Robotların üretimi ve istasyonların kurulumu dâhil projenin tüm süreçleri için 2 milyon TL finansman harcanacak\" dedi.

HEYELAN, ÇIĞ, MADEN VE İŞ KAZALARINDA DA KULLANILACAK

Robotların ilk etapta deprem sonrasında kullanılacağını, projenin bir sonraki evresinin örümcek robotlara heyelan, çığ, maden ve iş kazalarında da müdahale için yetkinlik kazandırmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuncay Yiğit, \"Deprem sonrası ilk 72 saat çok değerlidir. Bu zaman diliminde enkaz altındaki yaralılara ne denli hızlı müdahale edilirse o kadar faydalıdır. 1999 yılındaki Marmara depremi bizim çıkış noktamız oldu. Çok acı bir ilham oldu\" diye konuştu.

DOKTORA TEZİ YAPILACAK

AFAD\'ın SDÜ\'nün projesine destek olma kararı aldığını belirten Prof. Dr. Tuncay Yiğit, \"24 aylık süreçte 10 tane örümcek robot yapıp AFAD\'a teslim edeceğiz. İlerleyen aşamalarda robot seri üretimi için SDÜ proje tarafı olarak yer almaya devam edecek. Çalışma doktora tezi hâline getirilip bilim literatürüne kazandırılacak\" dedi.



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