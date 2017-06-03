SDG'nin Rakka'ya ilerleyişi sürüyor

Suriye Demokratik Güçleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımına başlamasından ardından IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'nın batısındaki bir kasabayı örgütten geri aldı.

YPG'nin bel kemiğinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, 3 gün süren çatışmaların ardından El Mansura'yı IŞİD'ten temizlediğini duyurdu.

Rakka'nın kırsal bölgesindeki en büyük kasabalardan biri olma özelliğini taşıyan El Mansura çevresinde IŞİD'le çatışmalar sürüyor.

Rakka'nın batısında yer alan Neyda köyünde aralarında çocuk ve kadınların yer aldığı yüzlerce sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Çatışmalar ve hava operasyonları nedeniyle bölgeyi terk edemeyen Suriyeli sivillerin su, gıda ve elektrik sıkıntısı çektiği aktarılıyor.

Rakka için yaz hedefi

ABD'nin hava operasyonlarıyla da destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in elindeki Rakka'yı geri almak üzere 2016 Kasım ayında operasyon başlattı.

Rakka'nın merkezine yönelik operasyonun ise yaz başında başlayabileceği açıklanmıştı.

ABD silah yardımına başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri'ne silah yardımına hafta içerisinde başlattı. Pentagon, YPG'nin de içerisinde yer aldığı gruba küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yapıldığını belirtti. Verilen silahlar arasında AK-47 tipi tüfek ve küçük çaplı makineli silahların bulunduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye silah gönderilmesine Mayıs ayında onay vermişti.

Washington yönetimi, YPG'yi IŞİD ile mücadelenin etkili bir güç olarak görüyor. Türkiye ise PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'ye verilen silahların Türkiye'nin güvenliği için tehdit oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

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AFP/Reuters,ÖA/GA