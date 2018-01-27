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Deutsche Welle

SDG: Türkiye'ye uygun karşılığı veririz

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatı genişlettiği takdirde "uygun karşılığı" verecekleri uyarısında bulunarak Türkiye'yi "savaş suçu işlemekle" suçladı.

27 Ocak 2018 01:50

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin Afrin harekatını Irak sınırı boyunca genişletmesi durumunda "uygun karşılığı" verecekleri uyarısında bulundu.

Çoğunluğunu YPG'lilerin oluşturduğu SDG'nin üst düzey yöneticilerinden Redur Helil, Suriye'nin kuzeyindeki Amuda kasabasında Reuters'e açıklamalarda bulundu. Helil, "Eğer Erdoğan savaşı yaymayı denerse bunun uygun karşılığını alır" dedi.

Türkiye harekatı başlattığından bu yana hava ve top saldırılarında 66 sivilin hayatını kaybettiğini kaydeden Helil, Türkiye'yi "savaş suçu işlemekle" suçladı. Helil, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, harekatı sınırlandırması için Türkiye üzerinde baskı uygulamaya çalıştığından emin olduğunu belirtti.

Türkiye, "Zeytin Dalı Harekâtı" adını verdiği askeri operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlatmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, harekatla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının olduğunu" belirterek Türkiye'ye "orantıyı ve ölçüyü koruma" çağrısı yapmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, mevcut Alman hükümetinin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusundaki kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

Reuters/BÜ/ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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