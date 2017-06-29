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SDG: Türkiye, Suriye'de bilinen mevzilerin ötesine geçerse karşılık vereceğiz

"Açık ve şiddetli karşılaşma konusunda ciddi bir olasılık olduğu ortada"

29 Haziran 2017 15:33

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Efrin ve Azez’deki YPG mevzilerini vurmasının ardından, YPG’nin çatısı altında savaştığı Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) açıklama geldi. SDG’ye danışmanlık yapan Nasır Hac Mansur, Türkiye’ye karşılık verme kararı aldıklarını açıkladı.

Reuters ajansına konuşan Mansur, Türkiye’nin Halep çevresinde, önceki gün karşılıklı ateş açılan bölgede ‘bilinen mevzileri aşmaya çalışması halinde Türk güçlerine karşılık verme kararı aldıklarını’ söyledi.

"Ciddi çatışma riski var"

TSK’nın Efrin sınırına yığınak yaptığı iddia edilirken, Mansur Türkiye’yle çatışma riskine dair soruya da şu yanıtı verdi: "Özellikle de SDG’nin teçhizatlı ve hazırlıklı olduğu düşünüldüğünde, açık ve şiddetli karşılaşma konusunda ciddi bir olasılık olduğu ortada."

Mansur, Türkiye’nin SDG kontrolündeki bölgelere olası saldırısının SDG savaşçılarının dikkatini başka yöne çekeceğini ve Rakka’da IŞİD karşıtı operasyona da büyük zarar vereceğini söyledi.

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Türk Silahlı KuvvetleriTSKEfrinAzezYPGNasır Hac Mansur

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