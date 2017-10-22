SDG, Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birinin IŞİD'den geri alındığını duyurdu

Çeviri - Gonca Tokyol

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’le mücadele eden ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin en büyüklerinden biri olan, Deyr ez Zor bölgesindeki Al-Omar Petrol Sahası’nın terör örgütünden geri alındığını açıkladı. Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Suriye ordusunun da birkaç gün önce Fırat nehrinin doğusunda kalan petrol sahasına ulaştığı duyurulmuştu.

Reuters’ın haberine göre, birkaç gün önce Suriye ordusu ve müttefiklerinin ulaştığı Deyr ez Zor’un doğusundaki Al Omar Petrol Sahası, SDG’nin kontrolüne geçti. Savaşın başlamasından önce Suriye’deki petrol üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Al Omar Petrol Sahası, 2014 yılının ortalarında IŞİD tarafından ele geçirilmişti.

"SDG petrol sahasını ele geçirmedi, bazı kabilelerin taraf değiştirmesinden sonra böyle bir açıklama yaptı"

Al Masdar’dan Leith Fadel bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, SDG’nin Al Omar Petrol Sahası’na ulaşmadığını ancak bölgedeki bazı kabilelerin Arap Özgürleştirme Konseyi’ne katılmasından sonra böyle bir duyuru yapıldığını aktardı.

Bu hamlenin Suriye ordusunu zor bir durumda bıraktığını savunan Fadel, “Suriye ordusunun ABD destekli güçler ulaşmadan önce bu bölgeye saldırıp saldırmayacağı belli değil. Yüksek kademe komutanlar, geniş petrol sahalarından gelecek gelirin kaybı nedeniyle çok öfkeli” yorumunda bulundu.

SDG, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun desteğiyle petrol zengini Deyr ez Zor bölgesinde terör örgütüyle mücadele ediyor. Rusya’nın hava desteğini alan Suriye ordusu da İran destekli gruplarla birlikte, çoğunluğu Fırat’ın batısında olmak üzere IŞİD’le mücadeleyi sürdürüyor. Koalisyon ve Rus ordusunun, IŞİD’le mücadele eden Suriye ordusu ve SDG güçleri arasında çatışma yaşanmaması için toplantılar yaptığı kaydediliyor.