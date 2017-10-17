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Dünya
Deutsche Welle

SDG: Rakka'yı IŞİD'den geri aldık

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, yaklaşık bir yıldır süren operasyon sonucunda Rakka'nın IŞİD'den tamamen kurtarıldığını duyurdu.

17 Ekim 2017 17:47

Arap ve Kürt birliklerinden kurulu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 2016 Kasım ayında başlattığı Rakka operasyonunda sona gelindi. Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülerinden Talal Silo, Alman haber ajansı dpa'ya Rakka'nın tamamen IŞİD'den kurtarıldığını açıkladı.

SGD sözcüsü Silo, Rakka içindeki askeri operasyonun bittiğini duyurdu. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava bombardımanlarıyla desteklenen Rakka operasyonunda pazartesi günü zafere yaklaşıldığı duyurulmuştu. Talal Silo, kentteki mayınların temizlenmeye başlanıp, örgütün uyuyan hücrelerinin tespit edileceğini aktardı.

Suriye Demokratik Güçleri, pazartesi günü kent içinde az sayıda kalan IŞİD militanlarının kenti ya terk ettiğini ya da teslim olduklarını bildirmişti. Örgütün elinde sadece hastane ve stadyumu kapsayan alanın kaldığı belirtilmiş, çatışmaların şiddetleneceği açıklanmıştı. IŞİD'in stadyumu hapishane ve silah deposu olarak kullandığı tahmin ediliyor.

Pazar günü şiddetlenen çatışmalar sonrasında SDG sözcülerinden Mustafa Bali, IŞİD'in infazları gerçekleştirdiği El Naim meydanının kontrolünün sağlandığını duyurmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, teslim olan IŞİD militanlarının yargılanmadan önce sorgulanmak üzere Tabka’ya görütürüldüklerini bildirdi. Kentte kalan IŞİD üyelerinin çoğunun yabancı cihatçılar olduğu belirtildi.

AFP/dpa/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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