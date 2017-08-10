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Dünya
Deutsche Welle

SDG: Rakka'nın her santimetrekaresine patlayıcı döşediler

Rakka'nın yarısından fazlasını geri alan Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD militanlarının "teslim olmak ya da ölmek" dışında şansları olmadığı için şiddetli şekilde karşılık verdiklerini açıkladı.

10 Ağustos 2017 13:09

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'da IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonda, çatışmaların şiddetinin arttığı bildiriliyor.

Suriyeli Kürt ve Arap birliklerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri sözcülerinden Cihan Şeyh Ahmed çarşamba günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Rakka'nın yarısından fazlasının örgütten geri alındığını ancak operasyonun yavaş ilerlediğini belirtti.

Sözcü Ahmed, kentin batısında ve doğusundaki dokuz semtte kontrolün yeniden ele geçirildiğini söyleyerek, IŞİD militanlarının kalan yedi semtte şiddetli şekilde karşılık verdiklerini aktardı. Sözcü, "Birliklerimiz ilerliyor ancak yavaş bir şekilde" diyerek bunu gerekçelerini açıkladı.

Örgütün dört koldan çevrelendiğini söyleyen SDG sözcüsü, "IŞİD militanları ya teslim olacak ya da ölecekler. Bu yüzden şiddetli şekilde karşılık veriyorlar" şeklinde kouştu.

"Keskin nişancı ve drone kullanıyorlar"

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü, IŞİD militanlarının kentin her santimetrekaresine patlayıcı madde döşediklerini belirterek, keskin nişancı ve insansız hava araçları kullandıklarını aktardı.

Tüm bunların yanı sıra IŞİD komandolarının da kazdıkları tünellerle SDF güçlerine arkadan saldırdıklarını belirten sözcü Ahmed, tüm bunların Rakka'da ilerlemelerinin hızını yavaşlattığına dikkat çekti.

"Sivilleri korumak için yavaş ilerliyoruz"

SDG sözcüsü sadece kenti değil, orada yaşayan sivilleri de kurtarmak istemelrinin de operasyonun yavaş ilerlemesinin gerekçeleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

IŞİD'in "hilafet devletinin" başkenti ilan ettiği ve Suriye'deki en önemli kalesi durumundaki Rakka'ya haziran ayında operasyon başlatılmıştı. BM'nin verilerine göre, 20 bin ila 50 bin sivil kentte mahsur kalmış durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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