Dünya
SDG, IŞİD'in Rakka'daki komuta merkezini ele geçirdi
Çatışmada 16 IŞİD militanı öldürüldü
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), terör örgütü IŞİD'in Rakka'daki karargâhı olarak kullandığı çocuk hastanesinin kontrolünü ele geçirdi.
IŞİD karşıtı koalisyondan dün gece yapılan açıklamada, Rakka'nın güneybatısındaki çocuk hastanesinin, 16 IŞİD militanının öldürüldüğü çetin çatışmaların ardından kurtarıldığı belirtildi.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre, ABD’nin IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, geçen hafta CBS kanalına verdiği demeçte, "IŞİD'in Rakka'daki çocuk hastanesini operasyonlarının ana üssü olarak kullandığını" söylemişti.
McGurk dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, "IŞİD teröristlerini nokta nokta yenilgiye uğratan Suriye Demokratik Güçleri bugün, IŞİD’in uzun zamandır komuta merkezi olarak kullandığı Rakka Çocuk Hastanesi’ne girdi” ifadelerini kullandı.
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