SDG bölgesine Suudilerden para yardımı

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir dönem IŞİD'in elinde olan ancak şu an büyük bölümü ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan bölgelerdeki "stabilizasyon projelerine" 100 milyon dolar katkı yaptığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu katkının, "hayat kurtaracağı, yerlerinden olan Suriyelilerin dönmesinin kolaylaştırılmasına ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkıp Suriye'yi, komşularını tehdit edememesi veya uluslararası topluma yönelik saldırılar planlayamamasını sağlamaya yardımcı olacağı" belirtildi. Büyükelçilik, "Bu maddi katkı, IŞİD'li teröristlerce tahrip edilen Rakka gibi kentlerde toplumların yeniden canlandırılması için koalisyon güçleri tarafından gösterilerin çabalarda kritik bir rol oynayacak" ifadesini kullandı.

Büyükelçilik açıklamasını aktaran Associated Press haber ajansı, Suudi Arabistan tarafından yapılan 100 milyon dolarlık yardımın, bölgede tarım, eğitim, yol çalışmaları, enkaz kaldırma ve kullanım suyu gibi alanlarda harcanacağını bildirdi.

Büyükelçilik, 100 milyon dolarlık katkının, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in Temmuz ayında Brüksel'deki NATO toplantıları sırasında IŞİD'le mücadele konusunda ABD öncülüğünde düzenlenen bir konferansta verdiği vaat kapsamında yapıldığını duyurdu.

SDG'nin omurgasını, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülen ve terör örgütü kabul edilen PYD'nin silahlı kanadı YPG oluşturuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye uzun süredir verdiği askeri destek, Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine neden olan konulardan biri. ABD'nin Suriye'de PYD kontrolündeki bölgelerde hava üsleri ve karakolları bulunuyor.

Esad rejimi karşıtı Suudi Arabistan, Suriye'de ordu güçleriyle savaşan muhaliflere yıllarca silah ve para yardımı yaptı.

ABD memnun

Suudi Arabistan'ın 100 milyon dolarlık yardımı ABD Dışişleri Bakanlığında memnuniyet yarattı. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "yapılan önemli katkının istikrar sağlanması için kritik olduğu" ve IŞİD'le mücadele konusunda "önemli bir zamanda geldiği" belirtildi. Açıklamada, "Stabilizasyon ve erken ıslah programı, yeniden ortaya çıkamamasını ve Suriye'yi bölge halkını tehdit etmek veya uluslararası topluma yönelik saldırılar planlamak için üs olarak kullanamasını sağlamak için kritik önemde" denildi.

ABD ayrıca diğer ortaklarını ve müttefiklerini de "bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik getirilmesine yardımcı olacak çabalar konusunda kendi paylarına düşeni yapmaya" çağırdı.

Suudi Arabistan'ın katkısı, Trump yönetiminin bütçede Suriye, Batı Şeria ve Gazze gibi bölgelerle ilgili yardım programlarına ayrılan dış harcamaları ABD kongresini baypas ederek azaltmanın yollarını aradığı bir dönemde geldi.

DW,AP,rtr/CÖ,ÖA

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