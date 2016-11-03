T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

SDF Türkiye’yi Rakka’da istemiyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Rakka’ya düzenlenecek bir operasyona Türkiye’nin katılmasını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Öte yandan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü da Irak güçlerinin Musul’a girdiğini bildirdi.

03 Kasım 2016 18:52

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Suriye'nin Rakka kentine düzenlenecek bir operasyona Türkiye'nin dahil olmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.

ABD'li yetkililer, birkaç hafta içinde Rakka'da IŞİD'e karşı bir operasyon başlatmayı planladıklarını ve SDF'nin de bunda büyük bir rol oynayacağını kaydetmişti. Türkiye de operasyonda yer almak istediğini bildirdi.

SDF sözcüsü Talal Silo, "Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'yı kurtarma operasyonunda yer alacak tek güçtür ve koalisyonu, Rakka'yı kurtarma operasyonunda Türkiye'nin herhangi bir rolünü reddedeceğimiz konusunda bilgilendirdik” dedi.

Türk ordusu ve Suriye'de ittifak yaptığı gruplar, geçen hafta Suriye'nin kuzeybatısında SDF ile ittifak halindeki Kürt gruplarla savaşmıştı.

"Irak ordusu Musul'da”

2015 yılından kurulduğundan bu yana SDF, Suriye-Türkiye sınırındaki büyük oranda bölgeyi IŞİD'den kurtarmış ve cihatçı terör örgütünü Rakka'nın 30 kilometre içerisine sürmüştü.

ABD'nin desteklediği Irak ordusu ve Kürt güçler öncülüğündeki Musul'a yönelik operasyon geçen ay başlamıştı. Çarşamba günü Musul'un 20 kilometre güneyindeki Hammam el Alil civarlarında bir operasyon düzenlenmişti. Öte yandan CNN International'a açıklama yapan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin İbrahim, Irak Ordusu'nun, 2014 yılından bu yana ilk kez Musul'a girdiğini söyledi.

Musul, IŞİD'den tamamen temizlendiğinde Rakka, terör örgütünün elindeki en önemli yer haline gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suriye Demokratik GüçleriRakkaTürkiyeIrak Savunma Bakanlığı SözcüsüIrakMusulSuriye RakkaRakka IŞİDSDFTalal SiloDemokratik Güçleri RakkaSuriyeKürtSDF Suriye-TürkiyeIŞİDHammamAlilCNN InternationalIrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24