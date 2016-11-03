SDF Türkiye’yi Rakka’da istemiyor

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Suriye'nin Rakka kentine düzenlenecek bir operasyona Türkiye'nin dahil olmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.

ABD'li yetkililer, birkaç hafta içinde Rakka'da IŞİD'e karşı bir operasyon başlatmayı planladıklarını ve SDF'nin de bunda büyük bir rol oynayacağını kaydetmişti. Türkiye de operasyonda yer almak istediğini bildirdi.

SDF sözcüsü Talal Silo, "Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'yı kurtarma operasyonunda yer alacak tek güçtür ve koalisyonu, Rakka'yı kurtarma operasyonunda Türkiye'nin herhangi bir rolünü reddedeceğimiz konusunda bilgilendirdik” dedi.

Türk ordusu ve Suriye'de ittifak yaptığı gruplar, geçen hafta Suriye'nin kuzeybatısında SDF ile ittifak halindeki Kürt gruplarla savaşmıştı.

"Irak ordusu Musul'da”

2015 yılından kurulduğundan bu yana SDF, Suriye-Türkiye sınırındaki büyük oranda bölgeyi IŞİD'den kurtarmış ve cihatçı terör örgütünü Rakka'nın 30 kilometre içerisine sürmüştü.

ABD'nin desteklediği Irak ordusu ve Kürt güçler öncülüğündeki Musul'a yönelik operasyon geçen ay başlamıştı. Çarşamba günü Musul'un 20 kilometre güneyindeki Hammam el Alil civarlarında bir operasyon düzenlenmişti. Öte yandan CNN International'a açıklama yapan Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin İbrahim, Irak Ordusu'nun, 2014 yılından bu yana ilk kez Musul'a girdiğini söyledi.

Musul, IŞİD'den tamamen temizlendiğinde Rakka, terör örgütünün elindeki en önemli yer haline gelecek.

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Reuters, BS/HS