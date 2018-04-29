SDF: Suriye'nin en büyük petrol sahasını ele geçirdik

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini ele geçirdiği bildirildi.

SDF'in Deyz ez Zor sözcüsü Lilwa el Abdullah, "Fırat nehrinin doğusundaki el Ömer petrol sahasını, bölgeye büyük bir zarar vermeden özgürleştirdik" açıklamasını yaptı.

Abdullah bölgedeki cihatçı grupların yakınlardaki binalara saklandığını, militanları yakalamak için operasyonların sürdüğünü açıkladı.

El Ömer petrol sahası 2014'te IŞİD'in eline geçmişti. Sahada 2011'de başlayan savaş öncesinde günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretiliyordu.

SDF'nin Suriye'nin Irak sınırına yakın Deyr ez Zor bölgesindeki taarruzuna ADB uçakları da havadan destek veriyor. SDF'nin ana gövdesini Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Suriye ordusu da, İran destekli milisler ile bölgede IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Ordunun operasyonları Fırat Nehri'nin batısına yoğunlaşıyor.

El Ömer petrol sahasının yaklaşık 10 km güneyinde bulunan Mayadin kenti, ay başında Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.

SDG'nin üst düzey komutanlarından Feras Killani, hafta başı yaptığı açıklamada IŞİD'in bir zamanlar kalesi olarak anılan Rakka'da da tamamen yenilgiye uğratıldığını açıklamıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, petrol sahasını terk eden IŞİD militanlarının gece saatlerinde Suriye ordusuna yönelik saldırı düzenlediğini ve Mayadin çevresinde bazı bölgelerde ilerlediğini duyurdu.

Suriye ordu yetkilileri ise bunu yalanlayarak ciddi bir saldırı ile karşılaşmadıklarını açıkladı.