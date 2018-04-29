T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

SDF: Suriye'nin en büyük petrol sahasını ele geçirdik

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini ele geçirdiği bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini ele geçirdiği bildirildi.

SDF'in Deyz ez Zor sözcüsü Lilwa el Abdullah, "Fırat nehrinin doğusundaki el Ömer petrol sahasını, bölgeye büyük bir zarar vermeden özgürleştirdik" açıklamasını yaptı.

Abdullah bölgedeki cihatçı grupların yakınlardaki binalara saklandığını, militanları yakalamak için operasyonların sürdüğünü açıkladı.

El Ömer petrol sahası 2014'te IŞİD'in eline geçmişti. Sahada 2011'de başlayan savaş öncesinde günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretiliyordu.

SDF'nin Suriye'nin Irak sınırına yakın Deyr ez Zor bölgesindeki taarruzuna ADB uçakları da havadan destek veriyor. SDF'nin ana gövdesini Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Suriye ordusu da, İran destekli milisler ile bölgede IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Ordunun operasyonları Fırat Nehri'nin batısına yoğunlaşıyor.

El Ömer petrol sahasının yaklaşık 10 km güneyinde bulunan Mayadin kenti, ay başında Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.

SDG'nin üst düzey komutanlarından Feras Killani, hafta başı yaptığı açıklamada IŞİD'in bir zamanlar kalesi olarak anılan Rakka'da da tamamen yenilgiye uğratıldığını açıklamıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, petrol sahasını terk eden IŞİD militanlarının gece saatlerinde Suriye ordusuna yönelik saldırı düzenlediğini ve Mayadin çevresinde bazı bölgelerde ilerlediğini duyurdu.

Suriye ordu yetkilileri ise bunu yalanlayarak ciddi bir saldırı ile karşılaşmadıklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakDevletiABDSuriye Demokratik Güçleri SuriyeDeyzZorLilwaAbdullahIŞİDSahadaSuriye IrakDeyrADBSDFHalk Savunma BirlikleriOrdununFırat NehriMayadinSuriyeFeras KillaniRakkaMuhaliflerinLondraHakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24