'Scream' yönetmensiz kaldı

'Scream - Çığlık' adlı korku filminin yaratıcısı Wes Craven'in hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı. 76 yaşındaki yönetmenin kanser hastalığı ile mücadele ettiği

belirtildi.

Craven, 'A Nightmare on Elm Street - Elm Sokağında Kabus' adlı filmiyle 1984 yılında dünya çapında üne kavuşmuştu. Craven, filmin oyuncu kadrosunda yer alan Johnny Deep'in Hollywood kariyerine başlamasına da vesile oldu. Daha sonra devamı

çekilen 'Elm Sokağında Kabus' filminin son serisi 2010 yılında vizyona girdi.

Craven, Hollywood'daki ikinci büyük başarısını da 1996 yılında çektiği "Scream" (Çığlık) filmiyle yakaladı. Bu filmin de defalarca devamı çekildi.

Craven kariyeri boyunca sadece korku filmi çekmedi. Merly Streep'e bir Oscar adaylığı getiren 'Music of the Heart' adlı dramanın yönetmeni de Craven'dı.

Yönetmenlik kariyerinden önce İngilizce öğretmenliği yapan Craven, felsefe ve edebiyat eğitimi almıştı.