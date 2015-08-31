T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

'Scream' yönetmensiz kaldı

Kült korku filmi serisi 'Scream'in yönetmeni Wes Craven, Los Angeles'teki evinde hayatını kaybetti

31 Ağustos 2015 12:36

'Scream - Çığlık' adlı korku filminin yaratıcısı Wes Craven'in hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı. 76 yaşındaki yönetmenin kanser hastalığı ile mücadele ettiği
belirtildi.

Craven, 'A Nightmare on Elm Street - Elm Sokağında Kabus' adlı filmiyle 1984 yılında dünya çapında üne kavuşmuştu. Craven, filmin oyuncu kadrosunda yer alan Johnny Deep'in Hollywood kariyerine başlamasına da vesile oldu. Daha sonra devamı
çekilen 'Elm Sokağında Kabus' filminin son serisi 2010 yılında vizyona girdi. 

Craven, Hollywood'daki ikinci büyük başarısını da 1996 yılında çektiği "Scream" (Çığlık) filmiyle yakaladı. Bu filmin de defalarca devamı çekildi.

Craven kariyeri boyunca sadece korku filmi çekmedi. Merly Streep'e bir Oscar adaylığı getiren 'Music of the Heart' adlı dramanın yönetmeni de Craven'dı.
Yönetmenlik kariyerinden önce İngilizce öğretmenliği yapan Craven, felsefe ve edebiyat eğitimi almıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KültWes Craven Los AngelesWes CravenNightmareElm StreetElm Sokağında KabusJohnnyDeep HollywoodSokağında KabusCravenHollywoodStreepOscarHeart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24