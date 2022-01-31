Scotty çalışanlarından eylem kararı

Trendyol kuryelerinin aldıkları kazanım sonrası yüzde 22 zammı kabul etmeyen Scotty çalışanları, yüzde 40 zam ve çeşitli taleplerle bugün saat 13.00’te Kağıthane’deki Scotty Genel Merkezi önünde toplanma çağrısı yaptı.

Trendyol kuryelerinin direnişleri ve yüzde 38’lik zammı şirkete kabul ettirmelerinin ardından ulaştırma-nakliyat sektöründe işçiler direnişleri yaygınlaşmaya başladı. Hepsiburada’nın dağıtım ağı Hepsijet ve Scotty çalışanları da düşük ücretlere karşı itiraz ediyor.

Scotty çalışanları yüzde 22'lik zammı kabul etmeyerek kontak kapattı. Yüzde 40 zam isteyen emekçiler, kontak kapattıklarını ilan ederek açıklamalarda bulundu ve dayanışma çağrısı yaptı. Scotty'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı yalanlayan işçiler, İstanbul Kağıthane'deki Papirüs Plaza'da bulunan Scotty Genel Merkezi önüne çağrı yaptı.

Scotty çalışanlarının talepleri şu şekilde:

-Garanti ücreti 12.500 + KDV

-Kimsenin işten çıkartılmaması

-İadelerin aynı gün içerisinde şubeye iade edilmemesi

-Resmi tatillerde ücretlerimizden kesilmemesi

-Yıllık 15 gün ücretli izin verilmesi

-Günlük ortalama 50 kilometreyi aşmayacak şekilde rota planlanması

"Sektör ortalamasının üstünde zam yapıldı"

Çalışanların direnişe geçmelerinin ardından Scotty Türkiye’den açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada “1 TL zam olarak yansıtılan teslimat birim zammı gerçeğe aykırı algı oluşturmak üzerek kullanılmaktadır. Aksine tüm şartlarımızı zorlayarak iş ortaklarımıza ve diğer tüm tedarikçilerimize destek olmak için 2021 yılında olduğu gibi sektör ortalamasının üstünde garanti gelir modelini ihtiva eden teslimat başı ücretlerimizi belirlemiş durumdayız” denildi.

Scotty çalışanları ise bu açıklamayı yalanladı. Çalışanların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yalan söylüyorsunuz: Biz hiçbir zaman 1 TL’lik bir zamdan bahsetmedik. Bize yaptığınız zam yüzde 22, biz yüzde 40 zam istiyoruz. Kontakları kapattık, talebimiz nettir: 12.500 TL + KDV’yi vereceksiniz!” ifadelerine yer verildi.