Scottie Pippen: 'The Last Dance'ten pek memnun olmadığımı Michael Jordan'a söyledim

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6 NBA şampiyonluğu kazanan efsane Chicago Bulls kadrosunun yıldızlarından Scottie Pippen, takımın beraber yaşadığı son şampiyonluğu konu alan Netflix belgesel dizisi "The Last Dance"in kendisini "pek memnun etmediğini" ve bu konu hakkında Michael Jordan ile konuştuğunu belirtti.

The Guardian'a konuşan Pippen, belgesel serisinin takımın başardığı şeyi anlatmakta çok isabetli olmadığını ifade etti.

Pippen, "Sanki belgeselde Michael kendini yüceltmeye ve övdürmeye çalışıyordu. Bence bu durum bir nebze aleyhine oldu çünkü insanlar Michael'ın gerçekte nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gördüler" değerlendirmesinde bulundu.

Belgesel dizininden çok memnun olmadığını Jordan'a bildirdiğini belirten Pippen, efsane oyuncunun kendisine "Haklısın" dediğini aktardı.