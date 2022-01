Scottie Pippen: Michael Jordan basketbolu mahvetti

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz isimlerinden Scottie Pippen, LeBron James'i Michael Jordan'ın önünde görüyor.

Chicago Bulls'un efsaneler yarattığı kadronun en önemli parçalarından biri olan Scottie Pippen, LeBron James mi, Michael Jordan mı? tartışmasında tercihini eski takım arkadaşından yana kullanmadı.

Pippen, LeBron'un 'Air Jordan’dan daha büyük bir oyuncu olduğunu söyledi.

56 yaşındaki Scottie Pippen, yaptığı açıklamada Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron’un NBA tarihinin 1 numarası olduğunu aktardı.

“Michael Jordan’ın basketbolu mahvettiğini söyleyecek kadar ileri gidebilirim." diyen Pippen, "Eskiden herkes takıma yardım etmek için pas verirdi ama bu 90’larda durdu. Çocuklar Jordan gibi olmak istediler, onun gibi pas vermek istemediler, ribaund almak veya rakibin en iyi oyuncusunu savunmak istemediler. Jordan her şeyin kendisi için yapılmasını istiyordu. Bu yüzden her zaman LeBron James’in bu oyunun gördüğü en iyi oyuncu olduğuna inandım. O sahada her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Scottie Pippen daha önce Jordan’ın "The Last Dance" belgeselini LeBron'dan daha büyük bir oyuncu olduğunu göstermek için piyasaya sürdüğünü söyleyerek şunları kaydetmişti:

"Michael şu andaki taraftarlara birçok kişinin ondan daha üstün gördüğü LeBron James’ten geçmişte daha büyük oyuncu olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. Bu yüzden Michael, belgeselde ‘The Last Dance’i değil kendi hikayesini sundu."

Michael Jordan'ın kariyerini anlatan belgesele bir başka tepki de eski takım arkadaşı Horace Grant'ten gelmişti. Dizi ile ilgili konuşan Grant, "Dizinin eğlendirici olduğunu söyleyebilirdim; ancak orada kimin takım arkadaşları olduğunu biliyyoruz. Dizinin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak" ifadelerini kullanmıştı.