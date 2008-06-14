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Kültür-Sanat

Scorpions'la ikinci buluşma

Scorpions, 15 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de!

14 Haziran 2008 03:00

Tüm dünyaya adını bir daha hiç silinmeyecek ve de eskimeyecek bir şekilde kazıyan, Türkiye’de ilk ve son kez 1993 yılında hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü efsane Alman Rock grubu Scorpions, 15 yıl ara sonrasında İstanbul’da vereceği konserde yeniden hayranları ve müzikseverlerle buluşacak.

Sadece rock müzikseverlerin değil, parçaları gönüllerinde ve hafızalarında silinmeyecek izler bırakan on binlerce genç, yaşlı, üniversite öğrencisi, iş adamı, bayan, erkek, hayranın yıllardır dört gözle beklediği bu buluşma UNILIFE organizasyon tarafından 22 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek

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