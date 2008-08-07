Scorpions'la ikinci buluşma

Humanity (İnsanlık) Dünya Turnesi kapsamında ülkemizde bulunan Scorpions bu akşam hayranlarıyla Parkorman'da buluşacak. Grup üyeleri Klaus Meine, Matthias Jabs, Rudolf Schenker ve Pawel Maciwoda, konser öncesi Conrad Otel'de basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda son albümleriyle ilgili bilgi veren Klaus Meine, "Humanity"nin kendilerinin olgunluk dönemi eseri olduğunu belirterek, dünyadaki olaylara tepki vermek fikriyle albümün ortaya çıktığını ifade etti. Bu albümün gerçek anlamda geleneksel bir "Scorpions" albümü olduğunu anlatan Meine, hayranlarından olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.



Meine, bir gazetecinin, "Yaptığınız müziğin dünyada yaşanan olayları değiştireceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Müzik pozitif duyguları yaşatan şeydir. Dünyada yaşanan olayları değiştirmek müziğin tek başına yapabileceği bir şey değildir. Sanatla yapılan aktiviteler bir nebze olsa azaltabilir ama tek başına insanları etkileyemez" dedi.



Türkiye'yi gezme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan Meine, ancak bu akşam Boğaz'da bir tur yapacaklarını belirterek, genel olarak dünyayı gezerek insanlara müziklerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'ye en son 15 yıl önce gelen grup üyeleri, o dönemki Türk dinleyicisini unutamadıklarını kaydettiler.



Bu arada, grup üyesi James Kottak, uçağının geç gelmesi nedeniyle toplantıya katılamadı.



Grup üyeleri, toplantının sonunda gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kuruluşundan bugüne Scorpions üyeleri



Bugüne kadar birçok üyesi değişen Scorpions’un bugünkü üyeleri Klaus Meine (vokaller, geri vokaller, ritim gitar, perküsyon, 1970-1981, 1981-günümüz) Matthias Jabs (solo & ritim gitarlar, 6 & 12 telli akustik gitarlar, slayt gitar, fatbody caz gitar, talk box, voice box, 1978-1979, 1979-günümüz), Rudolf Schenker (solo & ritim gitarlar, 6 & 12 telli akustik gitarlar, sitar, ebo, geri vokaller 1965-günümüz, solo & ritim gitarlar, solo vokaller 1965-1970, 1970-günümüz), Pawel Maciwoda (bas, 2003-günümüz), James Kottak (davullar, perküsyon, geri vokaller, 1996-günümüz) 1970’ten günümüze grubun vokalistliğini yapan Klaus Meine’ın, Schenker’den görevi devralmasıyla güçlenen Scorpions, 1979 yılında piyasaya sürülen ‘Lovedrive’ albümündeki parçalarla ABD ve İngiltere’de de büyük başarı kazandı. 2000 yılında Berlin Flarmoni Orkestrası ile de albüm yapan grup, bu albümün düzenlemelerini orkestraya bırakmıştı.

