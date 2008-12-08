Scorpions'a internette yasak!

Rock müziğinin önemli gruplarından Scorpions, 1976’da çıkardığı bir albümde yer alan çıplak kız fotoğrafından ötürü İngiltere’de yasaklandı. Scorpions’un Wikipedia’daki maddesi “yasaklı sayfalar listesi”ne eklendi.



Winds Of Change” ve “Still Loving You” gibi şarkılarıyla belleklere kazınan ünlü Alman rock müzik grubu Scorpions, İngiltere’de yasak kurbanı oldu. İngiliz İnternet Gözlem Kurumu (IWF) sözcüsü, Scorpions’un 1976 tarihli albümü “Virgin Killer”in kapağında yer alan fotoğrafın çocuk istismarı ilkeleri ihlal ettiğini açıkladı.



IWF’nin sözkonusu kapağa yer veren Wikipedia’nın Scorpions maddesini “yasaklı sayfalar listesi”ne dahil etmesi, IWF’nin listesinden otomatik filtre olarak yararlanan birçok İngiliz servis sağlayıcısının da yasağın yaygınlık kazanmasına yol açtı.



IWF sözcüsü, Wikipedia’nın Scorpions maddesinin bir internet kullanıcısı tarafından kendilerine ihbar edildiğini, ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sonunda, “Scorpions’un kapağında yer verilen çıplak kız fotoğrafının yasaları ihlal ettiği sonucuna varıldığını” söyledi.



80'lerin çıkış yapan grubu



Scorpions, 1968 yılında Almanya'nın Hannover kentinde, Rudolph Schenker adlı genç ve iddialı bir gitarist ve 3 arkadaşı tarafından kuruldu.



Schenker grubun gitarist ve vokalistliğini üstlenirken, grupta Karl-Heinz Vollmer gitarist, Wolfgang Dziony davulcu ve geri vokalist, Achin Kirchoff ise bas gitarist olarak görev aldı.



1970'ten günümüze grubun vokalistliğini yapan Klaus Meine'ın, Schenker'den görevi devralmasıyla güçlenen Scorpions, 1979 yılında piyasaya sürülen ''Lovedrive'' albümündeki parçalarla ABD ve İngiltere'de de büyük başarı kazandı. Scorpions, asıl çıkışını 80’li yıllarda yayınladığı albümlerle yaptı.



Scorpions, Türkiye'de de ilk kez 1993 yılında bir stadyum konseri vermiş, bu yılın Ağustos ayında, İstanbul Parkorman’da tekrar hayranlarıyla buluşmuştu. (CNNTURK)

