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Kültür-Sanat

Scorpions Türkiye'de son konseri verdi

Dünya Rock müzik tarihinin en büyük gruplarından biri olan Scorpions, Maçka Küçükçiftlik Parkında Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Dünya Rock müzik tarihinin en büyük gruplarından biri olan Scorpions, "Mammoth" turnesi kapsamında Maçka Küçükçiftlik Parkında Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu.


Son albümlerinin piyasa çıkması ve 3 sene boyunca 5 kıtayı kapsayan turne sonrasında kariyerine son verecek olan Scorpions, 40 yıllık müzik serüvenleri boyunca 100 milyondan fazla albüm sattı ve birçok ödül aldı.


“Wind Of Change" parçaları Demir Perde’nin yıkılışının marşı haline gelen ve “Send Me An Angel", "Still Loving You", "Hurricane", "Always Somewhere", "Humanity" şarkılarıyla dünyanın pek çok yerinde hayranlar edinen Scorpions'un son turnesi Almanya'da başlamıştı.


Grup, daha önce de iki kez Türkiye'de konser vermiş, 2008'de Türkiye'deki 8000'i aşkın hayranıyla buluşmuştu.


Alman asıllı ve 1960’ların sonuna doğru kurulmuş olan ve 1980’de zirveye ulaşan efsanevi hard rock/heavy metal grubu Scorpions'un albümleri dünya çapında yaklaşık 100 milyon sattı.


Grup son albümleri “Sting in the Tailin"in ardından çıkacakları ve birkaç yıl sürecek dünya turnesinin ardından dağılacağını açıklamıştı

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