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Spor

Scolari: Şampiyonlar Ligi zorunluluk değil

16 Eylül 2008 03:00



Chelsea teknik direktörü, kulüpteki kaderinin Şampiyonlar Ligi’nde göstereceği performansa bağlı olduğuna katılmadığını açıkladı. 

Chelsea’nin senelerdir almak için uğraştığı devler ligi kupasının artık Roman Abramovich için bir takıntı olduğu bile söyleniyor. Jose Mourinho ve Avram Grant’ın Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olduğu için gönderildiği hatırlatılan Scolari, buna katılmadığını söyledi. Abramovich ile Şampiyonlar Ligi endeksli konuşmadığını sadece kulübün genel başarısıyla ilgili konuştuğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı “Sadece bir lige değil tüm kulvarlara konsantre olmalıyız”dedi.

Futbolcularına Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi oynayın diyemeyeceğini vurgulayan Scolari her maçın kendine göre önemi olduğunu savundu. Chelsea’nin geçmişte devler liginde finale ulaşmayı başardığını hatırlatan Scolari, bunu tekrar yapabileceklerini ancak tüm rakiplere saygı duymaları gerektiğini belirtti.

Bir çok kupada yer aldığını ancak Şampiyonlar Ligi’nin bunlardan en önemlisi olduğunu kabul eden Scolari, hafta sonu oynanacak Manchester United maçı hakkındaki soru üzerine sıradaki maçın Bordeaux maçı olduğunu ve Manchester maçı hakkında düşünmediğini ifade etti

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