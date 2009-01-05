T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Scientology ile öğrenme bozukluğumu giderdim'

Aktör Tom Cruise, Scientology tarikatı sayesinde öğrenme bozukluğunun üstesinden geldiğini söyledi.

05 Ocak 2009 02:00

Aktör Tom Cruise, Scientology tarikatı sayesinde öğrenme bozukluğunun üstesinden geldiğini söyledi.

Haftalık magazin dergisi "XL Semanal"e demeç veren aktör, 7 yaşında kendisine öğrenme bozukluğu (disleksi) teşhisi konulduğunu belirtti ve bunun üzerine normal mi, yoksa deli mi olduğunu sorgulamaya başladığını anlattı. Bir işe kafasını vermek zorunda kaldığında ise sinirlendiğini, heyecanlandığını ve sıkıldığını belirten Cruise, 1980'de liseden mezun olmasına rağmen, teknik olarak kendini cahil bulduğunu kaydetti.

Böyle bir durumdayken hiç kimsenin kendisine çözüm sunmadığını ve neden böyle olduğunu merak etmeye başladığını anlatan 46 yaşındaki Cruise, yetişkin olduktan sonra nihayet tarikatın yöntemleri sayesinde bu sorununu giderdiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24