'Scientology ile öğrenme bozukluğumu giderdim'

Aktör Tom Cruise, Scientology tarikatı sayesinde öğrenme bozukluğunun üstesinden geldiğini söyledi.



Haftalık magazin dergisi "XL Semanal"e demeç veren aktör, 7 yaşında kendisine öğrenme bozukluğu (disleksi) teşhisi konulduğunu belirtti ve bunun üzerine normal mi, yoksa deli mi olduğunu sorgulamaya başladığını anlattı. Bir işe kafasını vermek zorunda kaldığında ise sinirlendiğini, heyecanlandığını ve sıkıldığını belirten Cruise, 1980'de liseden mezun olmasına rağmen, teknik olarak kendini cahil bulduğunu kaydetti.



Böyle bir durumdayken hiç kimsenin kendisine çözüm sunmadığını ve neden böyle olduğunu merak etmeye başladığını anlatan 46 yaşındaki Cruise, yetişkin olduktan sonra nihayet tarikatın yöntemleri sayesinde bu sorununu giderdiğini ifade etti.

