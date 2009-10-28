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Yaşam

Schwazzeneger’e hediye Putin büstü

California Valisi Arnold Schwazzeneger’e Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in büstü hediye edilecek.

28 Ekim 2009 02:00

Dünya eski Vücut Geliştirme Şampiyonu ve şimdiki California Valisi Arnold Schwazzeneger’e Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in büstü hediye edilecek.

Rusya Vücut Geliştirme ve Fitnes Federasyonu Putin’in memleketi Saint Petersburg’da yapılan büstün Mart ayında eski film yıldızı yeni politikacı Schwazzeneger’e teslim edileceğini açıkladı.

Saint Petersburglu heykeltraş Alexander Chernoshchyokov heykel üzerinde Haziran’dan beri çalıştığını söyleyerek Putin’in çok kompleks bir kişiliği olduğunu anlatıyor.

1991 yılında dönemin Rusya Vücud Geliştirme Federasyonu Başkanı Vladimir Dubinin Schwazzeneger’in bir heykelini yaptırıp yıldıza hediye etmişti. Dubinin sonradan yıldızın heykel topladığını ancak Sovyet dönemi liderlerinin koleksiyonunda eksik olduğunu öğrenmiş.
Bir kaç yıl sonra Chernoshchyokov Sovyetler Birliği’nin önemli iki lideri Stalin ve Lenin’in heykellerini Schwazzeneger’e hediye etmiş. Sonrada Yeltsin ve Gorbaçov’un heykellerini yapmış.

Chernoshchyokov sıranın Putin’de olduğunu söylüyor.

Ancak Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov ise Başbakan’ın bu tür olaylardan hoşlanmadığını belirtiyor. Peskov, “Putin asla kendi popülaritesinin kült bir figüre dönüştürülmesini istemiyor. Bu durum için de aynısı geçerli” dedi.

Ne var ki Putin’in bir kaç yıl önce yaz tatilinde vücudunu gösteren resimlerin yayımlanmasına izin verilmişti. Fakat Rus girişimciler Putin figürlerinin bulunduğu pek çok ürün yapıp piyasaya sürdü.

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