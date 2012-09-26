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Schwarzenegger'den yasak aşk itirafı

Schwarzenegger Maria Shriver ile olan 25 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak bir aşk yaşadığını hayat hikayesini anlattığı yeni kitabında itiraf etti.

26 Eylül 2012 00:27

 

ABD’li aktör Arnold Schwarzenegger hayatını anlattığı kitabında eşini evlerinde çalışan yardımcı kadınla aldattığını ve yasak aşkından bir de çocuğu olduğunu itiraf etti.
 
“Terminatör” serisinin ünlü aktörü “Total Recall: My Unbelievably True Life Story” (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.
 
ABC televizyonunun haberine göre ihanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver’ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.
 
65 yaşındaki aktör 1 Ekim’de piyasaya çıkacak olan kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı:
 
“Baena’nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu.”
 

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