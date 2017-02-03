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BBC Türkçe

Schwarzenegger'den Trump'a yanıt: İşleri değişelim

Ünlü aktör ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, sunduğu The Aprentice programının reytingleriyle dalga geçen ABD Başkanı Trump'a, "İşleri değişelim, senin işini ben devralayım da, insanlar yeniden rahat uyuyabilsin" yanıtını verdi.

03 Şubat 2017 01:54

2003-2011 yılları arasında Kaliforniya valisi olarak görev yapan, Terminatör filmiyle tarihe geçen Arnold Schwarzenegger, Twitter'dan yayınladığı video ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 'reyting eleştirileri'ne yanıt verdi.

Trump sabah katıldığı 'Ulusal Dua Kahvaltısı' etkinliğinde, "Ben başkanlığı aday olduğumda, The Apprentice (Çırak) programında yerimi alması için çok büyük bir film yıldızı tuttular. Schwarzenegger. Sonrasında ne olduğunu gördük. Reytingler dibe vurdu. Tam bir felaket" dedi. Ardından da gülerek "Arnold'ın reytingleri için dua edelim" diyerek konuşmayı bitirdi.

Ünlü yıldız ise twitter hesaından bir video yayımlayarak Trump'a yanıt verdi.

Schwarzenegger, "Hey Donald, benim harika bir fikrim var: Neden işlerimizi değiştirmiyoruz?" diyerek Başkan'a cevap verdi. Schwarzenegger "Sen televizyon işini devral, çünkü 'reyting' konusunda gerçekten uzmansın. Ben de senin işini devralayım da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsinler," çağrısı yaptı.

Trump, şovun ilk 14 sezonunu sunmutşu.

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